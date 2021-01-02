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İstanbul yollarında kısıtlama denetimleri sürüyor

02.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri polis ekiplerince sürdürülüyor.Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler ara verilmeden sürdürülüyor.

İstanbul’da, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri polis ekiplerince sürdürülüyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler ara verilmeden sürdürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Eminönü Sirkeci’de uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Trafikteki ara sürücülerinin ve yolcuların, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
Öte yandan, trafikte çok sayıda turist sürücünün olduğu görülürken, araç içerisindeki yolcu ve sürücülerin maske, mesafe ile hijyen kurallarına uyup uymadığına dikkat edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen yolcu ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

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