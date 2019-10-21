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İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Ülkü Ocakları Şubesi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiğe destek için Bursa İstanbul karayolunda sürücülere Türk Bayrağı hediye etti.Orhangazi Ülkü Ocakları tarafından Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla Bursa-Yalova Karayolu’nda seyir eden araç sürücülerine Türk Bayrağı dağıtıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Ülkü Ocakları Şubesi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiğe destek için Bursa İstanbul karayolunda sürücülere Türk Bayrağı hediye etti.
Orhangazi Ülkü Ocakları tarafından Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla Bursa-Yalova Karayolu’nda seyir eden araç sürücülerine Türk Bayrağı dağıtıldı. Yapılan etkinliğe şoförler ve aileleri de destek vererek Ülkü Ocakları Orhangazi Teşkilatı üyelerini tebrik ettiler.
Orhangazi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Tan gerçekleştirilen çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatını devam ettiği müddetçe esnafa ve vatandaşlara bayrak dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Murat Tan, "Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklerimize dua ediyoruz. Rabbim onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin, tırnaklarına taş değdirmesin. Cenab-ı Allah vatan sevdamızı hiçbir zaman elimizden almasın. Biz gerekirse bayrağımız uğrunda öleceğimizi, doğduğumuz gün söz vermişiz. Her zamanda söylediğimiz gibi ‘Her Türk, asker doğar’ Biz bu sevdayla büyüdük, bu sevda ile de öleceğiz. İlçemizdeki esnaflarımızın vitrinlerini, evlerimizin balkonlarını bayraklarla donatmak için bayrak dağıtıyoruz. Bu farkındalığı arttırmak amaçlı bayrak dağıtımımıza Bursa-Yalova Karayolunu kullanan şoförlerimize ve ailelerimize de vermeyi istedik. Bayrak takdimimizde vatandaşlarımızdan Türk Bayrağımızı her yere asmaları ricasında bulunduk" dedi.

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar

İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar
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