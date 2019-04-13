 İSTANBUL -  YÜK ASANSÖRÜNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de yük asansöründen düşen kişi yaralandı.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde kozmetik deposundaki yük asansöründeki arıza nedeniyle bir işçi yaklaşık 5 metreden düştü. Yaralanan işçi için sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde ilk müdahale yapılan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

-Genel ve detay görüntüler

