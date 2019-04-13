 İSTANBUL -  YÜK ASANSÖRÜNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
Ataşehir'de yük asansöründen düşen kişi yaralandı.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde kozmetik deposundaki yük asansöründeki arıza nedeniyle bir işçi yaklaşık 5 metreden düştü. Yaralanan işçi için sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde ilk müdahale yapılan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralının görüntüsü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralının ambulansa konulması
-Genel ve detay görüntüler
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