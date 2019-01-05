Haber: Çağatay KENARLI, Cengiz ÇOBAN- İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının görüntüsü (ÖZEL)

