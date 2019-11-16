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 İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

    Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA -  İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

Panama bandralı MSC Lirica adlı gemi, İtalya'nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 müretebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul'a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca istanbul'un keyfini çıkartacak.

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