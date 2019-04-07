İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık merkezi yapıldı

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'un farklı ilçelerinde 2018'de 20 yeni butik tipi aile sağlık merkezleri yapılarak hizmete açıldı. Bu yıl içinde ise sayının 32'ye çıkartılması hedefleniyor.

Hepsi aynı büyüklükte inşa edilen yeni sağlık merkezlerinde her türlü tahlil ve tetkik gerçekleştiriliyor. Toplantı ve eğitim salonların da yer aldığı yeni aile sağlık merkezlerinin insanlar tarafından daha fazla tercih edilmesi isteniyor. Vatandaşların hastane yerine yeni merkezlere gitmeleri ve böylece hastanelerdeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmeti olarak nitelenen aile hekimliği ve halk sağlığını öncelediklerini söyledi.

Öncelikle insanların hastalanmadan sağlıklarını korumaları gerektiğini anlatan Memişoğlu, "İstanbul'da birinci basamak dediğimiz aile hekimliği ve halk sağlığı önceliğimizdir. Bakanlığımızda da böyle. Biz de bu konuda bakanlığımızdan bütçe alarak İstanbul'da 20 yeni aile sağlığı merkezi inşa ettik. Bunların hepsini hizmete aldık. 20 birim demek, 100 aile hekimi ilave olmuş demektir." diye konuştu.