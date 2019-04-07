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İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık merkezi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul'un farklı ilçelerine 20 yeni butik tipi aile sağlık merkezi inşa edilerek hizmete alındı. Bu yıl içinde 12 adet daha yapılması planlanıyor - Toplantı ve eğitim salonlarının yer aldığı yeni sağlık merkezlerinde, her türlü tahlil ve tetkik yapılıyor. Yeni merkezlerle insanların hastane yerine aile hekimlerine gitmeleri ve böylece hastanelerdeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor - İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: - "Herkesin aile hekimi var. Herkesin aile hekimiyle tanışmasını tavsiye ediyoruz. Hedefimiz, bu aile sağlığı merkezlerinde daha çok insan tedavi etmek ve takip etmek"

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'un farklı ilçelerinde 2018'de 20 yeni butik tipi aile sağlık merkezleri yapılarak hizmete açıldı. Bu yıl içinde ise sayının 32'ye çıkartılması hedefleniyor.

Hepsi aynı büyüklükte inşa edilen yeni sağlık merkezlerinde her türlü tahlil ve tetkik gerçekleştiriliyor. Toplantı ve eğitim salonların da yer aldığı yeni aile sağlık merkezlerinin insanlar tarafından daha fazla tercih edilmesi isteniyor. Vatandaşların hastane yerine yeni merkezlere gitmeleri ve böylece hastanelerdeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmeti olarak nitelenen aile hekimliği ve halk sağlığını öncelediklerini söyledi.

Öncelikle insanların hastalanmadan sağlıklarını korumaları gerektiğini anlatan Memişoğlu, "İstanbul'da birinci basamak dediğimiz aile hekimliği ve halk sağlığı önceliğimizdir. Bakanlığımızda da böyle. Biz de bu konuda bakanlığımızdan bütçe alarak İstanbul'da 20 yeni aile sağlığı merkezi inşa ettik. Bunların hepsini hizmete aldık. 20 birim demek, 100 aile hekimi ilave olmuş demektir." diye konuştu.

- "2019'da 12 yeni aile sağlık merkezi yapacağız"

Bu yıl içerisinde de yeni aile sağlığı merkezleri inşa etmeye devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu aile sağılık merkezlerinin özelliği 5 birimli olmalarıdır. İçinde hastanesi olan akıllı binalar gibi düşünün. Burada toplantı ve eğitim salonları var. Bunları, hem çalışanlarımızın hem hastalarımız rahatlığını düşünerek en modern fiziki yapılar olarak tamamlamış olduk. Burada aile hekimleri görev alıyor. Aile sağlığı merkezlerimize yenilerini eklemek için 2019'da da benzerlerini yapmaya devam edeceğiz. İnşa edilen sayıya 12 tane daha ekleyerek sayılarını artıracağız. 2018'de İstanbul'da toplam 135 milyon kişiye sağlık hizmeti sunduk. Bunların yaklaşık 42,5 milyonu aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldı. Hedefimiz bu aile sağlığı merkezlerinde daha çok insan tedavi etmek ve takip etmek. Koruyucu hekimlik dediğimiz aile hekimliklerinde en büyük fonksiyonlarından bir tanesi, kanser, bağırsak, rahim taramaları yapılıyor burada. Artık aile hekimlerimiz, okullara giderek çocuklarımızı daha hastalanmadan hastalık risklerini belirliyor. Burada gerçekten otizmle 148 bin çocuğu taradık bunlardan 272'sini daha tanıları yokken 18-36 aylıkken. Hastanelerimizdeki üç tahlil hariç, diğer tüm tahliller aile sağlığı merkezlerinde yapabiliyor. Tahlil yaptıran hastamız bir gün sonra tahlillerin neticesini alabiliyor."

Memişoğlu, İstanbul'da herkesin bir aile hekimi olduğunu, her vatandaşın aile hekimini internetten veya sağlık bakanlığı ile il ve ilçe sağlık müdürlüğünden kolaylıkla öğrenebileceğini vurgulayarak, "İnsanlarımızın, hastalanmadan sağlıklarını korumaları lazım. Herkesin aile hekimi var. Herkesin aile hekimiyle tanışmasını tavsiye ediyoruz. Hedefimiz, bu aile sağlığı merkezlerinde daha çok insan tedavi etmek ve takip etmek. Hastalığın geçmişini en iyi bilen aile hekimleridir. Aile hekimleriyle sağlık sisteminden çok daha etkin ve çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Toplumda, kilo ve bağımlılık problemleri var. Bunlar aile hekimlikleriyle çözülmesi gerekiyor. İnsanlar nasıl kilo vereceklerini, egzersizi nasıl yapacaklarını hareketi nasıl sağlayacaklarını, aile hekimlerime giderek öğrenebilir. Bunun yanında şeker hastalığının takibi, aile hekimi tarafından yapılabilir. Bu konularda aile hekimleri yetkin." ifadelerini kullandı.

- "Memnun olmayan aile hekimini değiştirebilir"

Aile hekiminden memnun olmayan her vatandaşın, doktorunu değiştirme hakkı bulunduğunu anlatan Kemal Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada örnek teşkil eden e-nabız denilen uygulamamız var. E-nabız kişinin sağlık bilgi kasası demek. Başkası göremez onu. E-nabız'dan yapabilecekleri gibi ilçe sağlık merkezlerine başvurarak aile hekimini değiştirebilirler. Vatandaşlarımızdan aile hekimleriyle tanışmalarını ve onlara giderek sağlıklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Hastanede yapılan tahlillerin birçoğu aile hekimliklerinde yapılabiliyor. Çocuklarını getirsinler ve en önemli şeyimiz lütfen çocuklarını aşılatsınlar. Aile hekimleri aşı yapabiliyor. 42,5 milyon kişi aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldı. Bunu daha arttırmamız lazım."

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Aile Hekimliği Aile Sağlık Merkezleri hastane İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu Sağılkı Bakanlığı

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