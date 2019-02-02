İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, İstanbul 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı turisti ağırladı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan yabancı uyruklu ziyaretçilerin giriş verileriyle 2018 yılı İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu hazırlandı. AA muhabirinin rapordan derlediği bilgiye göre, İstanbul'a 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017'de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti. İstanbul'u sadece Aralık ayında 1 milyon 77 bin 979 yabancı turist ziyaret ederken 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 21,3'lük artış kaydedildi. - Hava yolu ile geliş yüzde 23,9 arttı İstatistiklere göre, 2018'de İstanbul'a 13 milyon 396 bin 637 turist hava yolu ile geldi. 2017'deki 10 milyon 810 bin 258 ziyaretçi sayısıyla karşılaştırıldığında kente hava yolu ile gelişlerde yüzde 23,9 artış oldu.

İstanbul'a 2017'de deniz yoluyla 30 bin 337 turist gelirken bu rakam 2018'de 36 bin 464'e yükselerek, yüzde 20,2 artış gösterdi. İstanbul'da en fazla yabancı yolcunun ayak bastığı Atatürk Havalimanı'ndan 10 milyon 482 bin 975 turist geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 2 milyon 913 bin 662 yabancı ziyaretçi İstanbul'a giriş yaptı. - İstanbul'a en çok Alman turist geldi 2018'de gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, İstanbul'u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanlar toplam yabancı ziyaretçiler arasında yüzde 8'lik dilimi oluşturdu. İstanbul'u en çok ziyaret eden diğer yabancı turistler ise sırasıyla 934 bin 860 kişiyle İranlılar, 628 bin 577 kişiyle Suudi Arabistanlılar, 618 bin 511 kişiyle Ruslar ve 609 bin 589 kişiyle Iraklılar oldu. Listenin 6. sırasında 455 bin 608 kişiyle İngilizler, 7. sırasında 448 bin 872 kişiyle Fransızlar ve 8. sırada da 370 bin 112 kişiyle Amerikalılar yer aldı. - Arap ülkelerinden 3 milyondan fazla turist geldi