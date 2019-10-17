İstanbul'a 300 bin metrekare yeşil alan

CHP'li üyeler ilgili maddenin İmar ve Planlama Müdürlüğü'ne gönderilerek orada yapılacak çalışmaların ardından komisyonlara ve sonrasında meclise getirilmesini istedi. CHP'lilerin bu konuda görüşlerini içeren "Aykırı teklif" oylamada reddedildi.

İSTANBUL (AA) - İBB meclisinde AK Parti'nin teklifi ile Şişli, Beşiktaş, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ilçelerinde bulunan ve mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 300 bin metrekarelik alan meclis kararı ile park alanı ilan edildi.

"Park alanına alınması için hangi müdürlükten ne görüşü alacağız. Peyzaj ve nereye hangi ağaç dikilir diye sorabiliriz. Onu da meclis kararı çıkardıktan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü inceler, toprak yapısına göre ne dikileceğini söyler. Bu konuda hukuk yolu açık. Biz bu kararı aldık. Planlama Müdürlüğü bu paftalar üzerinde çalışmasını yapacak, bizim ve başkanın onayına getirecek. Başkan bunu beğenmezse beş gün içerisinde meclise iade hakkı var. Eğer 'AK Parti grubunun ilan ettiği 295 bin metrekarenin biz park alanı olmasını istemiyoruz. Bunların üç emsal beş emsal olmasını istiyoruz' derse iade eder. Biz de bunu yeniden değerlendiririz."

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ise belediye yönetimi ve meclis çoğunluğunun farklı partilerde olduğunu hatırlatarak beş aydır belediyedeki müdürlükte işlemleri hazır dosyaların meclise indirilmediğini söyledi.

- "İdarenin elinden tasarruf yetkisinin alınmasına yönelik bir hamle"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise şunları aktardı:

"Geçmişte de burasının yeşil olmasını savunuyorduk, bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz. Usule ve hukuka uygun olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Levent'teki İETT arazisini 2012-2013'te üç emsalle, turizm ve ticaret alanına açılması için raporu getiren AK Parti'ydi, ret veren bizdik. Şimdi ne değişti de AK Parti grubu burasının yeşil alan olmasına karar verdi? Çünkü 23 Haziran'da iktidar değişti. Bu, AK Parti'nin meclisteki çoğunluğu kullanarak kendisini idarenin ve başkanlığın yerine koyma çabasından başka bir şey değil. İstanbul'un özellikle imar açısından bu hale gelmesinin sebebi de 'Biz ne dersek doğrudur' anlayışıdır."

Parsellerle ilgili idarenin başka tasarruf hakları olduğunu söyleyen Balyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 10-15 tane parsel var. Bu alanların içerisinde üniversite olabilecek yerler vardır. Okul alanı, sağlık tesis olabilecek yerler vardır. Cami olarak değerlendirilebilecek yerler vardır. Yurt, kreş yapılabilir. Hatta İstanbul'da var olan gecekondu sorununu çözmek için buralar sosyal konutlar olarak değerlendirilebilir. Yani idarenin elinden tasarruf yetkisinin alınmasına yönelik bir hamledir bu. Levent'teki İETT arazisini de, diğerlerini de usule uygun olarak getirin karşımıza, hepsine 'evet' diyeceğiz."

CHP'nin 153 numaralı gündem maddesiyle ilgili 'aykırı teklif'i oy çokluğu ile reddedildi.

Gündem maddesi üzerine son olarak söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise "Usulü ya da yöntemi meclisten daha üst bir merci yoktur. Bugün AK Parti grubunun teklifi ile İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare yeni park alanı açılmıştır." dedi.

