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  4. İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi

İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

 SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul Bağcılar’a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacak.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul Bağcılar’a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacak. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine inşa edilecek yeni 10 katlı hastanenin ihalesi 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan Bağcılar, yeni bir hastaneye kavuşacak. Bağcılar’ın Güngören ve Bayrampaşa sınırına yakın bir bölgede bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine, yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak hastane, 300 yataklı olacak. Bir bodrum ve 10 kattan olacak kadın doğum ve çocuk hastanesinin yapımı için, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 27 Ocak 2020 tarihinde ihale düzenleyecek. Hastane, üç ilçenin sınırına yakın olması nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişiye hitap edecek.
İhale şartnamesine göre söz konusu hastane inşaatının 900 günde tamamlanması gerekiyor. İhaleyi alacak olan firmanın, kendisine yer teslimi yapıldıktan sonraki 10 gün içinde işe başlaması gerekiyor. Hastanenin yapım ihalesine 11 Aralık 2019 tarihinde onay verilmişti. İhale şartnamesinde yer alan bir maddeye göre hastanenin inşaat çalışmaları 3 İP kamera ile takip edilecek. Söz konusu şartname maddesinde şöyle denildi:
"Şantiye alanı geçici kabule kadar, toplam 3 adet İP kamera ile canlı olarak kayda alınacak ve Sağlık Bakanlığı'ndan takip edilecek olup, bununla ilgili gerekli altyapı ve donanım sağlanacaktır."
İSTANBUL'DA SON SAĞLIK YATIRIMLARI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul’a son olarak, 2018 yılında Beyoğlu'nda 100 yataklı göz hastanesinin ihalesini yapmıştı. 49 milyon TL’ye ihale edilen söz konusu göz hastanesinin, ihale şartnamesine göre 1 Mayıs 2020’ye kadar tamamlanması gerekiyor. 2017 yılında 50 yataklı Şile Devlet Hastanesi’nin ihalesini 18 milyon 229 bin TL’ye yapan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 2016 yılında da 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesi’nin yapımını ihale etmişti. Avcılar Devlet Hastanesi’nin ihalesini 49 milyon 500 bin TL’ye Pramid Yapı Yol Enerji İnşaat A.Ş. + Seza İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı üstlenmişti.

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