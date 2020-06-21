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  4. İstanbul'a '5 bin yeni taksi' tartışması: İBB Başkanı İmamoğlu ve taksiciler ne diyor?

İstanbul'a '5 bin yeni taksi' tartışması: İBB Başkanı İmamoğlu ve taksiciler ne diyor?

21.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran tarihinde katıldığı bir TV programında kente 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını açıkladı. İstanbul'da taksi sayısının yeterliliği, varolan sistemin sorunları gibi birçok tarafıyla tartışılmaya başlayan "5 bin yeni taksi" projesini sektörün aktörlerine sorduk. Ege Tatlıcı ve Neyran Elden'in haberi.

İstanbul'a '5 bin yeni taksi' tartışması: İBB Başkanı İmamoğlu ve taksiciler ne diyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran tarihinde katıldığı bir TV programında kente 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını açıkladı.

Açıklanan yeni model, taksi standartlarının yükseltilmesi ve taksi şoförlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeler de içeriyor.

İstanbul'da taksi sayısının yeterliliği, varolan sistemin sorunları gibi birçok tarafıyla tartışılmaya başlayan "5 bin yeni taksi" projesini sektörün aktörlerine sorduk.

Video - haber: Ege Tatlıcı, Neyran Elden

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