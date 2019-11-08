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İstanbul’a 7 ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Turizm dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve 2014 yılından bu yana 7 kıta, 172 ülke ve 90 farklı kategoride verilen Haute Grandeur Global Ödülleri, sahiplerini buldu.

İstanbul’a 7 ödül birden

Turizm dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve 2014 yılından bu yana 7 kıta, 172 ülke ve 90 farklı kategoride verilen Haute Grandeur Global Ödülleri, sahiplerini buldu. Otellerde konaklayan ve restoranlarda deneyim sahibi olan konukların dijital platformlarda yaptığı yorumlara belirlenen sonuçlarda İstanbul 7 dalda ödül aldı.
Turizm dünyasının oscarı sayılan ve otellerde konaklayan, restoranlarda deneyim sahibi olan konukların dijital olarak yaptıkları yorumlara göre belirlenen otel adayları arasında Kazanan markalar ise konukların ve gezginlerin online olarak üç hafta boyunca verdiği oylar ile belirlenen sonuçlara göre 2019 Haute Grandeur global ödüllerinde 7 ödül istanbul’a geldi.

İstanbul’a 7 ödül birden

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