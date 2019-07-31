HABER

İstanbul'a alternatif baraja Danıştay'dan ret

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan Sungurlu Barajı için düzenlenen ÇED raporu, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edilirken, Danıştay da kararı onayladı.

İstanbul'a alternatif baraja Danıştay'dan ret

Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA) - İSTANBUL'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan Sungurlu Barajı için düzenlenen ÇED raporu, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edilirken, Danıştay da kararı onayladı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul Ağva'da Sungurlu Deresi üzerinde yapılması planlanan baraj, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki köyleri de etkileyecekti. Kandıra'da sular altında kalacak Akçaova ve Tekzen köyleri ile çevresindeki 16 köyü etkileyecek Sungurlu Barajı ile ilgili 2015 yılında Kandıra Akçaova köyünde ÇED toplantısı düzenlenmek istenmiş; ancak köylülerin engel olmasıyla toplantı yapılamamıştı. Barajla ilgili verilen 'ÇED olumlu' kararı, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme tarafından geçen yılın Aralık ayında 'ÇED olumlu' kararı, hukuka aykırılık gerekçesiyle bozuldu.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca karar temyize götürüldü. Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nin kararı onaylandı.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'a alternatif baraja Danıştay'dan ret

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Köprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda tutuklamaKöprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dediArkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.