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İstanbul'a atanan Vali Yerlikaya, terörle mücadele ve eğitimde etkin (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

'BU TAKDİRİN İSTANBULUMUZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM' Gaziantep'ten, İstanbul Valiliği'ne atanan Vali Ali Yerlikaya, yazılı bir açıklama yaptı.  Açıklamada, Gaziantep ve Gazianteplilerden hellallik isteyen Vali Yerlikaya, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı kararname ile Gaziantep Valiliği görevinden İstanbul Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Gazi şehrimize 4 yıla yakın bir süre hizmet etmek nasip oldu. Bu süreçte pek çok zorluğun üstesinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, diğer bakanlarımız ve milletvekillerimizin katkı ve destekleriyle geldik.

'BU TAKDİRİN İSTANBULUMUZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM'
Gaziantep'ten, İstanbul Valiliği'ne atanan Vali Ali Yerlikaya, yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Gaziantep ve Gazianteplilerden hellallik isteyen Vali Yerlikaya, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı kararname ile Gaziantep Valiliği görevinden İstanbul Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Gazi şehrimize 4 yıla yakın bir süre hizmet etmek nasip oldu. Bu süreçte pek çok zorluğun üstesinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, diğer bakanlarımız ve milletvekillerimizin katkı ve destekleriyle geldik. Hepsine minnettarım. Gaziantep’in ışığını daha da yükseltmek için birlikte çalıştığımız şehrimizin bütün paydaşlarına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Varlığıyla daima yanımızda olan bütün hemşerilerimden helallik isterim. Ben Gazianteplilerden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Gazi şehrimizin bahtı açık olsun.
Bu takdirin İstanbulumuza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."
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