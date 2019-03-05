HABER

İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, 5,7 milyar lira harcamayla Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi kurulacak - Binali Yıldırım: - "Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri burada üreteceğiz. Paramız ülkemizde kalacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin yer alacağı biyoteknoloji vadisi, hem ekonomiyi canlandıracak hem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam imkanı sunacak.

Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması beklenen projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul'a 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak vadi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak.

Yıldırım'ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji vadisinden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.

- "Vadide, 160 şirket 500 girişim yer alacak"

Yeni nesil sağlık üretim üssü, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezinde, milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.

Vadide, 160 şirket, 500 girişim yer alırken, antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün, 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Türkiye'nin pazar bulmada sıkıntısı olmadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri buracak. Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek. İstanbul demek Türkiye demek. Biz bunun bilinci ile çalışacağız. Kısaca herkese ilaç olacak."

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
'Hayalet' mahallede 85 kişi yaşıyor'Hayalet' mahallede 85 kişi yaşıyor
Köy imamı yıllık izine çıkınca cami boş kaldıKöy imamı yıllık izine çıkınca cami boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır biyoteknoloji vadisi ilaç Istihdam yerli üretim

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Trump mektupla duyurmuştu! Türkiye'den karara ilk tepki

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem vaktini doldurdu, her an olabilir

Deprem açıklaması korkuttu: Vaktini doldurdu, her an olabilir

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.