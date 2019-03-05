İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında, Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin yer alacağı biyoteknoloji vadisi, hem ekonomiyi canlandıracak hem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam imkanı sunacak.

Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması beklenen projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul'a 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak vadi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak.

Yıldırım'ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji vadisinden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.