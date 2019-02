"İstanbul'a borcumu ödeme vakti geldi"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "11 yaşımda bu şehre geldim. Birçoğunuz da benim gibi memleketinden daha güzel bir gelecek için İstanbul'a gelmiş olabilir. Ortaokul, lise ve üniversite okudum. Burada evlendim. Burada yuva kurdum, çocuk ve torun sahibi oldum. 11 yaşındaki Binali'den bugünkü Binali Yıldırım'a gelişimle ilgili her türlü yaşadığım gelişmeleri bu şehre borçluyum. Şimdi Peygamberimizin müjdelediği İstanbul'a borcumu ödeme vaktimin geldiğini düşünüyorum." dedi.

Yıldırım, İstanbul'un Türkiye ekonomisindeki yerine ilişkin bilgiler verdiği konuşmasında, "İstanbul her anlamda lider bir şehirdir. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 45'i İstanbul'da. 206 üniversitenin 61'i İstanbul'da, İstanbul aynı zamanda bir öğrenci şehri. TBMM, üyelerinin de altıda biri İstanbul'dan seçiliyor. Dolayısıyla, siyaset Ankara'da yapılsa da, Türkiye'nin resmi başkenti Ankara olsa da ticareti ve ekonominin başkenti İstanbul. Bu hiçbir tartışmaya mahal olmadan bilinen bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olduktan sonra birçok engelle karşılaştığını dile getirerek, e-muhtıra, kumpas davaları, Gezi Parkı olayları, 17/25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişiminin bu engellemelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere milletin tamamı o gün meydanlardaydı, o gece meydanlardaydı. O gece kadını erkeği, genci yaşlısı herkes ülke için, demokrasi için, bayrak için yollara ve meydanlara indi. Ay-yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördü. Böyle bir milletin ferdi olmaktan o gece büyük bir gurur duydum. Rabb'imize şükrettik. O gece medya da çok güzel bir sınav verdi. Aynı zamanda savcılarımız hemen harekete geçti. İşlemleri yapmaya başladılar. Ordu ve polis içerisindeki vatansever evlatlarımız üzerlerine düşen görevleri yaptı. Bu belayı da defettik."

Yıldırım, konuşmasının devamında neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı olduğuna değinerek, "11 yaşımda bu şehre geldim. Birçoğunuz da benim gibi memleketinden daha güzel bir gelecek için İstanbul'a gelmiş olabilir. Ortaokul, lise ve üniversite okudum. Burada evlendim. Burada yuva kurdum, çocuk ve torun sahibi oldum. 11 yaşındaki Binali'den bugünkü Binali Yıldırım'a gelişimle ilgili her türlü yaşadığım gelişmeleri bu şehre borçluyum. Şimdi Peygamberimizin müjdelediği İstanbul'a borcumu ödeme vaktimin geldiğini düşünüyorum. Yetmedi İstanbul 2002'de beni milletvekili seçti ve Ankara'ya gönderdi. Bakan oldum 11 seneden fazla. Ulaştırma bakanlarının ortalama kalış süresi 8,5 ay. 11.5 yılı boşuna geçirmedim. Türkiye'nin her tarafına her noktasına hizmet götürdüm." diye konuştu.