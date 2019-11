İstanbul’a bu yıl 12 milyon turist geldi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi tarafından ‘Turizm Güvenliği Çalıştayı’ düzenlendi. Bu yıl birincisi düzenlenen Turizm Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “2019 yılının Ekim ayı itibariyle 12 milyon 233 bin 437 turist ağırlanmış olup, turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 12.6’lık bir artış sağlanmıştır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesi binası Doktora salonunda düzenlenen Turizm Güvenliği Çalıştayı’na İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve davetliler katıldı. Bu yıl birincisi düzenlenen Turizm Güvenliği Çalıştayı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başladı.

Çalıştay’da konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “İstanbul’umuzun turizm potansiyelinin dünyada eşi ve benzeri olmadığı bilinci bizlere turizm güvenliğinin sağlanması hususunda da fazla gayret getirmekte her geçen gün çok daha orijinal projeler hayata geçirmememizi adeta teşvik etmektedir. Turizm güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla kurduğumuz turizm şubesinde görev alacaklar temsil kabiliyeti yüksek en az 1 yabancı dil lisanı iyi derecede konuşabilen personelimiz arasında seçilmektedir. Turizm güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet müdürlüğümüzün tüm birimleri özveri ve ciddiyetle bir faaliyet yürütmektedir. Gecenin hangi saatinde olursa olsun ilimize gelen turistlerin herhangi bir şikayet veya talebi ortalama 5 dakika içerisinde karşılanarak güvenliğin en üst seviyede sağlanması yabancı misafirlerimize hissettirilmektedir. Turist ilimize ayak bastığı andan itibaren personelimizce karşılanmakta, kendilerine gerekli yönlendirilme ve rehberlik yapılarak ilimizden ayrılacağı ana kadar yaşayabilecekleri her türlü soruna karşı çözüm üretilmektedir. Turistin başvurusu tamamlandığında bu defa turizm polisimiz idari koordinasyonunu sağlayarak ülkesine gitmiş olsa dahi turistin işlemleri ve süreç hakkında gelişme oldukça veya kendisinin talebi olması halinde büyük bir özenle bilgilendirme yapmaktadır. Bu uygulamanın dünyada eşi ve benzeri yoktur. Dünyada misafirine bu denli değer veren başka bir ülke yoktur” dedi.

2017 yılından günümüze kadar toplam 105 farklı ülkede 3 bin 121 turiste sistem dahlinde bilgilendirme yapıldığını kaydeden Çalışkan, “Turistlerimizin tamamına yakını emniyet teşkilatımıza değişik iletişim kanalları ile ulaşarak memnuniyetlerini ifade etmiştir. Turizmin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu etkilerine bağlı olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin önemle üzerinde durduğu 21. Yüzyılın en hızlı gelişen sektörleri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

İstanbul’a son 3 yıl içerisinde yapılan projelerin turist sayısına katkı yaptığını ifade eden Çalışkan, “2016 yılından 2019 yılının Ekim ayı itibariyle İstanbul’a gelen turist sayıları incelendiğinde yapılan projelerin turist sayısına yaptığı katkı açıkça ortaya çıkmaktadır. 2016 yılında 9 milyon, 2017 yılında 10 milyon, 2018 yılında 13 milyon ve 2019 yılı Ekim ayı itibariyle 12 milyonu aşan bir rakama ulaşılmıştır. İstanbul’u ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre dağılımında 858 bin ile Almanya, 687 bin ile İran, 545 bin ile Irak, 512 bin Rusya, Fransa 387 bin, Suudi Arabistan 385 bin, İngiltere 367 bin, ABD 358 bin, Çin 300 bin, Kuveyt 279 bin, Ürdün 260 binin üzerinde insanı ile İstanbul’u ziyaret etmiştir. Ülkemize gelen her 100 turistten 42’si İstanbul’da kalmakta, 50’si ise Anadolu’ya İstanbul üzerinden ulaşmaktadır” açıklamasında bulundu.