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  4. İstanbul’a çamur yağdı: Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’a çamur yağdı: Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu

22.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan çamur yağışı sonrası otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan çamur yağışı sonrası otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarını kirlenmiş halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen çamur yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Yağışla birlikte otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah işe koyulmak için araçlarının yanına giden vatandaşlar otomobillerinin üzerindeki çamuru görünce oto yıkamacılara akın etti.
“Maksat göze hoş görünsün”
Gece yağan çamurla kirlenen aracını temizleyen Erdinç Balkış, “Sabah uyandığımda araba leş gibiydi, şu an tertemiz. Çamur yağmış, şu an cam ve görüş açısı temizliği yapıyorum. Maksat göze hoş görünsün” dedi.

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