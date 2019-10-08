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İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Tatil için memleketine giden İstanbullular kış aylarına başlamasına az bir zaman kala, İstanbul’a çuvallar dolusu erzakla döndü.

Tatil için memleketine giden İstanbullular kış aylarına başlamasına az bir zaman kala, İstanbul’a çuvallar dolusu erzakla döndü. Esenler otogarına yanlarında getirdikleri erzak dolu çuvallarla gelen vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında memleketlerinden kışlık erzak getiren vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. Kışı hem rahat geçirmek hem de doğal ve organik ürün tüketmek isteyen vatandaşlar, memleketlerinde çuvallara doldurdukları erzakları otobüslerle otogara getirdi. Yanlarında getirdikleri çuvallar dolusu erzaklar ile otobüslerden inen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşların bir kısmı çuvallarını aracılara taşıtırken bir kısmı ise akrabaları ile çuvalları taşıyarak evlerine götürdü. Memleketine gidemeyen birçok vatandaş ise çuvallar içerisinde akrabaları tarafından gönderilen erzakları otobüs firmalarından teslim aldı. Otobüs firma yetkilileri ise kış aylarının yaklaşmasına kısa bir süre kala erzak taşımacılığından dolayı otogarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

“Memleketten getirilen ürünlerin lezzeti bambaşka”
Memleketten gelen erzaklardan ötürü otogarda yoğunluk yaşandığını söyleyen firma görevlisi Yaşar Dursun, “Memleketten bir sürü şey geliyor. Memleketten getirilenler olmasa ne yapacağız. Her şey getiriliyor. Un, ekmek, peynir, üzüm, armut ne varsa memleketlerinde alıp getiriyorlar. Memleketten getirilen ürünlerin lezzeti bambaşka mesela buradan aldığımız domates ile memleketten getirdiğimiz domates arasında çok fark var. Yoğunluk çok var. Hemen hemen her araçta birçok erzak geliyor. İnsanlar kışlık erzaklarını alıp geliyorlar” diye konuştu.

“Organik yemek istiyorsanız memleketten getireceksiniz”
Organik ürünlerini memleketten getirdiğini belirten Ayten Karataş, “Bulgur, un, peynir, yağ bütün kışlık erzağımı getirdim. Organik yemek istiyorsanız memleketten getireceksiniz. Bitince erzaklar annem memleketten gönderiyor” ifadelerini kullandı.

“Annem Malatya’dan kışlık erzakları getirdi”
Kışlık erzaklarını memleketlerinden getirdiklerini ifade eden İsmail Askon ise, “Yöresel salça gibi yöremize özgün şeyler getirdik. Memleketimizin meşhur şeylerini getirdik. Annem Malatya’dan kışlık erzakları getirdi. Oradaki ile buradaki çok farklı bunlar doğal ve organik” şeklinde konuştu.

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler

İstanbul’a ‘çuval çuval’ getirdiler
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