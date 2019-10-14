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 İstanbul'a dev konuk... 672 yolculu kruvaziyer gemisi Sarayburnu'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

  İTALYA'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı “Seven Seas Voyager" isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Beyza Nur GÜLER- Özgür EREN - Serdal ALTINTEPE - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA) İTALYA'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı “Seven Seas Voyager" isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demir attı.

İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı ultra lüks Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisinde 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. İstanbul'a gelen turistler, gemiden ayrılarak tarihi yarımadayı gezmek üzere liman çıkışında hazır bulunan otobüslere bindi.

“ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATACAK"

Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, dün akşam saatlerinde gelen gemiyle ilgili olarak “Gemilerimizin gelmesiyle ülke ekonomimizin en büyük ayağı olan kruvaziyer gemi sektörünün ülkemize çok büyük değerler katacağının farkındayız. Bu bilinçle turizmimizin güçlenmesi ve ekonomimizin daha iyi yerlere gelmesi için Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha kruvaziyer gemimiz gelecek. Kış turizmine de katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda limanımızda bulunan gemi bugün ve yarın İstanbul'da olcak. Bu süre içinde tarihi yarımadamızda turizme kaynak sağlayan yerleri gezecekler. İnşallah önümüzdeki senelerde daha çok gemiler gelir ve daha büyük işler başarırız. Açılması planlanan yeni limanlarla da daha çok gemiye hizmet edeceğiz" dedi.

Dün akşam saatlerinde gelen ve bugün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılacak olan gemi, bugün Çanakkale Bozcaada'da duraklayarak Yunanistan Pire'de seferine son verecek.

"HER YERİ GEZECEĞİZ"

Amerikalı bir çift ilk kez İstanbul'a geldiklerini vurgulayarak, "Yolcuğumuz güzel geçti. Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, her yeri gezeceğiz. İki günde ne kadar yer gezmek mümkünse" şeklinde konuştu.

İngiliz bir turist de yolcuğunun çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "İki günümüz var. Bugün Sultanahmet Camii'ne, Topkapı Sarayı'na ve Mısır Çarşısı'na gideceğim" dedi.

DÜNYANIN EN LÜKS GEMİLERİNDEN BİRİ

Bir gemi turizm ve seyahat acentesinin müdürü Rengin Bülbül Turan, "Amerikan menşeili bir gemi. İtalya'dan geliyor. Roma'da yolcularını bindirdi. Malta'yı gezdi. Malta, İtalya, Yunanistan'da bir limana uğradı. Ama en son limanı İtalya Katanya'dan geliyor. Dün Kuşadası limanındaydı. Orada bir uğrak yaptı. Turistlerini gezdirdi. Salı günü de Bozcaada'dan geçecek. 3 sene sonra ilk kez Bozcaada'ya gelen bir turist gemisi olacak. Bu gemi bu seneki 3. seferini İstanbul'a yapıyor. Bir seferi daha olacak. Geminin içinde iç dış kamaralar, restoranlar, barlar var. Büyük bir gemi, üst segment bir gemi. 6-7 yıldızlı bir otel segmentinde ve orta boyutta dünyanın en lüks gemilerinden biri olarak sayılıyor. Amerikalılar, İtalyanlar, Hintliler, Almanlar, Avusturyalı, İsviçreli gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden yolcularını alıp İstanbul'a, Türkiye'ye getirdi" dedi.

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