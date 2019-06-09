HABER

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı ile birleşen tatillerini İstanbul dışında değerlendirenler dönüş yoluna geçti.

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

Ramazan Bayramı ile birleşen tatillerini İstanbul dışında değerlendirenler dönüş yoluna geçti. Bu durum kara yollarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul yolunun Çorlu kavşağındaki araç kuyrukları metrelerce uzadı.
9 günlük uzun bayram tatilini fırsat bilerek Ramazan Bayramı ile birleşen tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirerek değerlendirenler İstanbul’a dönüş yoluna geçti. Tatilcilerin dönüşü Tekirdağ ve İstanbul’u birbirine bağlayan D-110 Karayolu’nun Çorlu kavşağı bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatili değerlendirmek için Ege kıyıları, Çanakkale ve Tekirdağ’ın turistik ilçeleri ile Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adası ile Avşa Adası gibi yerleri seçenler dönüş yoluna geçti.
Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi evlerinde olmak isteyen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu. Tekirdağ - İstanbul yolunun Çorlu Kavşağı bölümünde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bölge trafik ekipleri de çalışma başlattı.
Trafik akışının yavaşladığı güzergahta İstanbul yönüne doğru yoğunluğun her geçen dakika daha da arttığı görülüyor.

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralıAzez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdiTürk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.