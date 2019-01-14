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İstanbul'a fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Ege ve Marmara ve Batı Karadeniz'e fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Ege ve Marmara ve Batı Karadeniz'e fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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