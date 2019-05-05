HABER

İstanbul'a gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 07:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

İstanbul'a gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji, dün Marmara ve Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'a gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldıİstanbul'a gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldıİstanbul'a gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Siirt için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak? Siirt için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?
Silivri'de trafo alev alev yandıSilivri'de trafo alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Şanlıurfa için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Sinop için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Sinop için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Siirt için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Siirt için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Samsun için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Samsun için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Sakarya için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Sakarya için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Rize için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Rize için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.