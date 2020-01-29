İstanbul’a gelen meyve azaldı, sebze arttı

İstanbul hallerine geçen yıl giren meyve tonajında 2018’e oranla yüzde 1,3 oranında azalma yaşandı. 2019’da hallere giren sebze miktarı artarken, meyve miktarı ise azaldı. En çok tüketilen ürünler domates, patates, salatalık ve karpuz olurken, tonajı en çok artanlar ise domates, üzüm ve kavun oldu.

İstanbul’a gelen yaş meyve ve sebze tonajlarında son yıllarda azalış yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul’un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir Yaş Meyve ve Sebze Hallerine 2015 yılında 3 milyon 17 bin 29 ton, 2016 yılında 3 milyon 126 bin 776 ton, 2017 yılında 3 milyon 5 bin 364 ton, 2018 yılında 2 milyon 816 bin 408 ton meyve sebze getirildi. 2019 yılında ise bu rakam 2 milyon 779 bin 335 tona kadar geriledi. Geçen yıl hallere gelen toplam ürün miktarında 2018’e göre yaklaşık yüzde 1,3 oranında bir azalma yaşandı. Tonaj bazında ise düşüş 37 bin 53 ton oldu.

İstanbullular daha az meyve yedi

2018 yılında İstanbul hallerine 1 milyon 220 bin 376 ton meyve girişi olurken, 2019 yılında ise bu tonaj 54 bin 951 ton düşüşle 1 milyon 165 bin 425 ton olarak gerçekleşti. İki yıl arasındaki azalma oranı yüzde 4,5’a yaklaştı. 2018 yılında 1 milyon 596 bin 32 ton olan sebze girişi ise, 2019’da 17 bin 898 ton artışla 1 milyon 613 bin 930 ton oldu. Artış yüzde 1,1 oranında gerçekleşti.