İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 66,4'lük azalma

En çok turist Rusya Federasyonu ve Almanya'dan geldi.2020 yılında, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 66,4 azalarak 5 milyona geriledi. En çok turist Rusya Federasyonu ve Almanya'dan geldi. 2019 yılının ilk beş ayında İstanbul'a gelen turist sayısı 5 milyon 415 bin olarak kaydedilmişti.

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi'ne bağlı İstanbul Turizm Bülteni'nin Şubat 2021 sayısında yer alan verilere göre, konaklama tesislerine gelen yabancı turist oranı yüzde 53’e düşerken toplam geceleme süresi yüzde 56,7 azaldı. Konaklama tesisi doluluk seviyesi yüzde 24,2’ye indi. 2020 yılında havayolu ile gelen- giden yolcu sayısı 40 milyon, dış hatlar yolcusunun payı yüzde 47,3 oldu.

Ruslar başı çekti

En çok turistin geldiği ülke, 421 bin kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya'yı 375 bin turistle Almanya, 227 bin turistle Fransa, 202 bin turistle İngiltere ve 174 bin turistle İran takip etti.

2019'a oranla 2020'de Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 41,6'lık düşüş kaydedilirken Almanya'dan gelen turistlerin sayısı yüzde 63,4 azaldı.