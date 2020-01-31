HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze?de taksicilere teslim ettiler

İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze?de taksicilere teslim ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ?nin Gebze ilçesinde, doğudaki sınır kentlerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul?a getirmek vaadiyle kandırıp Gebze ve civarında anlaştıkları taksicilere teslim eden, taksicilerin de fahiş fiyatlarla İstanbul?a belirledikleri ücra bir adrese bıraktıkları tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

KOCAELİ?nin Gebze ilçesinde, doğudaki sınır kentlerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul?a getirmek vaadiyle kandırıp Gebze ve civarında anlaştıkları taksicilere teslim eden, taksicilerin de fahiş fiyatlarla İstanbul?a belirledikleri ücra bir adrese bıraktıkları tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan, yasadışı göçmenlerin sevkini yaptığı belirlenen 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde yasadışı göçmenlerin sevkinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırda bulunan doğu illerinden gelen otobüsler ve ticari araçları inceleme altına alan polis, yasadışı göçmenleri İstanbul?a götürme vaadiyle kandırıp, Gebze?de daha önceden anlaştıkları taksicilere teslim eden ve taksicilerin de taksimetre açmadan fahiş fiyatlar karşılığında İstanbul?un ücra noktalarına bıraktığı belirlenen kişiler takip altına alındı.
POLİS BASKIN YAPTI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Diyarbakır ve Kocaeli?de bulunan adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda yasadışı göçmenlerin sevkini yaptıkları tespit edilen C.A., A. K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H. Ç., B.Z., Ş.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü?ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesi?ne sevk edildi. Öte yandan adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüphelilerden biri kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, ?Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalımö diyerek tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Türkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandıTürkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı!

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekille ilgili yeni gelişme!

Türkiye’nin yeni kuş cennetinde heyecanlandıran keşif!

Türkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.