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İstanbul’a götürme vaadiyle kandırıp Gebze’de taksicilere teslim ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, kaçak göçmenleri doğudaki illerden İstanbul’a götürme vaadiyle Gebze'ye getirip, anlaşmalı oldukları taksicilere teslim eden çete çökertildi.

Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, kaçak göçmenleri doğudaki illerden İstanbul’a götürme vaadiyle Gebze'ye getirip, anlaşmalı oldukları taksicilere teslim eden çete çökertildi. Taksicilerin aldıkları kaçakları, fahiş ücret karşılığında İstanbul'a getirip, ücra köşelerde indirdiği ortaya çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde yasadışı göçmen kaçakçılığı yapan çeteyi yakalamak harekete geçti. Polis, göçmen kaçakçılarının, doğudaki sınır illerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul'a götürme vaadiyle otobüsler ya da ticari araçlarla Gebze’ya getirdikleri burada da anlaşmalı oldukları takcilere teslim edildiklerini belirledi. Taksicilerin de taksimetre açmadan, fahiş fiyatlar karşılığında kaçakları İstanbul’a getirip, ücra noktalara terk ettikleri saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda belirlenen şüphelilerin Diyarbakır ve Kocaeli’deki adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda C.A., A. K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H. Ç., B.Z. ve Ş.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalım" diye bağırdı.

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