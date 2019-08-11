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İstanbul'a götürmediği 27 ton şekerle Mersin'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

AFYON'daki bir şeker fabrikasından İstanbul'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen 120 bin TL değerindeki 27 ton şeker, Mersin'de ele geçirildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - AFYON'daki bir şeker fabrikasından İstanbul'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen 120 bin TL değerindeki 27 ton şeker, Mersin'de ele geçirildi. TIR sürücüsü tutuklandı.

Afyon'daki bir şeker fabrikasının nakliye işini yapan A.Ş. jandarmayı telefonla arayarak, İstanbul'a sevk edilmek üzere 5 Ağustos'ta 63 YH 020 plakalı çekici ve 63 N 2052 plakalı dorseye yüklenen şekerin İstanbul'a götürülmediğini bildirip, M.Ç. isimli sürücüden şikayetçi oldu. TIR'ın Gaziantep'e giriş yaptığını belirleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edilen sürücüyü yakalayıp, gözaltına aldı. Ancak TIR'ın başka bir sürücü tarafından alınıp, şehirden götürüldüğü ortaya çıktı.

M.Ç., Gaziantap'te tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, TIR'ın Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ne dolu geldiğini ancak boş çıktığını belirledi. Bölgedeki depoları tek tek kontrol eden polis, camları gazete kağıdı ile kapatılan bir depoya baskın yaptı. Toplam 540 çuval şekerin içeride istiflendiğini gören polis, piyasa değeri 120 bin TL olan şekeri mal sahibi A.Ş.'ye teslim etti.

Depoyu kiraladıktan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edilen N.K. ve A.K.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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