İstanbul’a iki kruvaziyer limanı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yılda 13 milyon olan turist sayısını 22 milyona çıkarmak için dev projelere imza atmaya hazırlanıyor. Yenikapı’da yapılacak kruvaziyer limanından İstanbul’a giriş yapacak zengin turistler normal turiste göre beş katından fazla harcama yapacak. Bu para, taksiciden başlayarak esnafa, lokantacıya dağılacak ve İstanbul ekonomisine katkı yapacak.

İstanbul’un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, “75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysa ki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2000 ile 5000 dolara tekabül edecek” dedi

En çok görülmek istenen 5. şehir

Paris, Londra, New York gibi kentlerin nüfusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını ve turizmden önemli bir gelir elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, “İstanbul 13.5 milyon turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak. Özellikle daha fazla para harcayan gelir grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstanbul, doğası, tarihi ve coğrafik özellikleriyle muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da biliyor. Bu kent dünyada görülmek istenen şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Aslında her şey hedefe uygun. Bizim yapmamız gereken şey ise turist ile İstanbul’u buluşturmak. Planlarımızı da buna göre yaptık” dedi.

Harcamaya taksiden başlayacaklar

Yenikapı’da ve yapılacak olan kruvaziyer limanına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceğini anlatan Binali Yıldırım, “Bir turist normalde 650 dolar harcarken, kruvaziyer turisti 2000 ile 5000 dolar arasında harcama yapıyor. Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı İstanbul ile tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyer limanı sayesinde İstanbul’un turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl 400 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla birlikte hayata geçirilecek. Yenikapı’ya aynı anda 8 gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1.500, dolaylı 49.000 kişiyi istihdam edecek liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Ayrıca Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı ile yılda 400 bin turisti ağırlayabileceğiz. Bu iki limandan her yıl ortalama 800 bin turist gelecek. Böylece binlerce turist kente dağılacak. Taksiye binecekler, alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler. Bu para İstanbul’da dolaşacak ve ekonomiye katkı yapacak” diye konuştu.

Suriçi açık hava müzesi oluyor

Tarihi yarımadanın yoğun turist akımına hazırlanacağını ifade eden Yıldırım, İstanbul’un kalbi olan Suriçi’nin tarihin ve medeniyetin yaşayan açık hava müzesi olacağını söyledi. Yıldırım şunları söyledi: Tarihi yarımada sokakları, mimari anıtları, şehrin hafızasında yer etmiş mekanlar geleneğine uygun düzenleme ile İstanbul’un kadim kültürünü, kokusunu ve rengini geleceğe taşıyacak. Kişilikli ve kimlikli bir yaşayan şehir merkezi, geleneksel sanatlarımızla modern çizgileri buluşturacak. Suriçi’nde Süleymaniye’den başlayarak Tarihi Yarımada’da ve İstanbul’un tamamında bir mimari kültür dönüşümü ve tarihsel restorasyon seferberliği başlatılacak.”

Fuar turizminden 7.5 milyar dolar

Fuar ve kongre turizmine de özel önem vereceklerini sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, “Fuarlar, normal turist harcamalarına göre iki kat fazla harcama yapan ziyaretçileri ağırlıyor. Bu, şehir ekonomisine yüzlerce milyar dolarlık katkı yaparken aynı zamanda fuar ortamının sağladığı etkileşimle hem şehrimiz hem de ülkemiz için onlarca milyar dolarlık ticaret hacmini tetikliyor. İstanbul’daki ticaret hacmini ve istihdam alanlarını artırma hedefimiz doğrultusunda en önemli projelerimizden biri Atatürk Havalimanı’nın arazisine kurulacak 11 milyon m2’lik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturmak” dedi. Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alanın, 60 yeni fuara zemin hazırlayacağını her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayacağını belirten Yıldırım, “Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. İhracatımızın 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarımızla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek olunacak. 400 milyon lira harcamayla kurulacak fuar, doğrudan 3.300 kişiye dolaylı olarak da 26 bin kişiye iş sağlarken kent ekonomisine de yılda 9 milyar lira katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

Pendik Fuar ve Kongre Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı sayesinde fuar ve kongre turizmi hedefinin Anadolu Yakası misyonunu ise Pendik Fuar ve Kongre Merkezi’nin sağlayacağını anlatan Yıldırım, “Pendik Fuar Merkezi’nde her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Pendik’te 429 bin 270 m2 alan üzerinde 16 salon ve tamamlayıcı hizmet bölümleri şeklinde tasarlanacak fuar ve kongre merkezi, geleceğimiz İstanbul’un ekonomisinde önemli yer tutacak, her sektörde yeni iş ve istihdam alanları açacak” dedi.



