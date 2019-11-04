İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı

BEYPAZARI Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklaması üzerine, gözler Türkiye'de üretilen ıspanağın yüzde 15'inin karşılandığı Ankara'nın Bepazarı ilçesine çevrildi. Beypazarı'nda bulunan ıspanak tarlaları, 30 yıldır İstanbul, Ankara ve diğer illerin ıspanak ihtiyacını karşılıyor. Beypazarı’ndan İstanbul’a gönderilen ıspanak tarlalarında incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok. Bu alan 6 dekar, sadece yaklaşık 100 metrekare yabancı otlar var. Toplamda 15 bin ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış olabilir. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, yabancı işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz" diye konuştu.

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ispanak tarlasından görüntü

-Yabancı otun tarlaya karıştığı tarladan görüntü

-Beypazarı Ziraat odası Başkanı Mustafa Ateş röp.

-Ispanak üreticisi İbrahim Coşkun röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

