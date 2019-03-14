"İstanbul'a kadar gelen yolculara Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müzeyi çok kısa sürede hayata geçireceklerini belirterek, "İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." dedi.

Çağlayan'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini ziyaret eden Bakan Ersoy'a, müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu eşlik etti.

Çuhadaroğlu, Bakan Ersoy'a müzede bulunan Selçuklu dönemi, İstanbul'un fethi, 1. ve 2. Dünya savaşlarına ait tarihi eserlerin yanı sıra film, sahne ve karakterlerinin canlandırıldığı bölümlere ilişkin de bilgi verdi.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, müzenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Selçuklu'dan, Osmanlı ve Türkiye'ye savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği, sadece bizimle de değil dünyayla ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok ilginç, çok merak uyandıracak bir sergi olmuş." diye konuştu.