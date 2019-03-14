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"İstanbul'a kadar gelen yolculara Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müze) Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Amacımız ilk etapta transit birimdeki yolcuları kazanmak. Çünkü biliyorsunuz, Türkiye'ye giriş yapan her 3 turistten 1 tanesi İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor" - "Bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor, transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müzeyi çok kısa sürede hayata geçireceklerini belirterek, "İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." dedi.

Çağlayan'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini ziyaret eden Bakan Ersoy'a, müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu eşlik etti.

Çuhadaroğlu, Bakan Ersoy'a müzede bulunan Selçuklu dönemi, İstanbul'un fethi, 1. ve 2. Dünya savaşlarına ait tarihi eserlerin yanı sıra film, sahne ve karakterlerinin canlandırıldığı bölümlere ilişkin de bilgi verdi.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, müzenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Selçuklu'dan, Osmanlı ve Türkiye'ye savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği, sadece bizimle de değil dünyayla ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok ilginç, çok merak uyandıracak bir sergi olmuş." diye konuştu.

Yurt dışından aldıkları davetler için böyle bir müzeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ersoy, "Yurt dışındaki sergi ihtiyacı için de tamamlayıcı bir nitelik taşıyor bu sergi. Nejat Bey ile de bu konuda görüştük, inşallah bu eserlerin sadece burada değil, yurt dışında da Türkiye adına sergilenmesinin çalışmasını yapacağız." bilgisini verdi.

- İstanbul Havalimanı'nda yapılacak müze

Bir soru üzerine Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda açılması planlanan müzeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz." dedi.

Bu müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek bir müze olacağını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Amacımız ilk etapta transit birimdeki yolcuları kazanmak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye giriş yapan her 3 turistten 1 tanesi İstanbul Havalimanından giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı, bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor, transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara, bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz, bir dahaki sene veya bir dahaki tatil programlarını Türkiye'ye yaparlar diye düşünüyoruz."

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım açısından müzenin iyi bir fırsat olduğunu, bunun için İstanbul Havalimanı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Transit yolcuların sonraki seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmeleri için yapılacak müzenin önemine dikkati çeken Ersoy, "Amacımız orada sadece belli bir kültürü değil, Türkiye'nin geneline hitap eden, genelini tanıtan, anlatan bir müzeyi hayata geçirmek. Sadece İstanbul'u değil, Anadolu'nun yayılmış kültürlerini anlatan bir müze yapacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesin'deki anı defterini imzaladı.

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Hisart müzesi istanbul havalimanı Mehmet Nuri Ersoy müze ziyaret

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