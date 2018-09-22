Beykoz Belediyesi'nin bölge ve çevresi için önemli ihtiyaç olan nikah salonunu da hizmete açtığını dile getiren Çelikbilek, "Burada restoranlar ve göletimiz var. Trafik noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Arkasından diğer yerler de yapılacak. Burası mesire alanı olarak İstanbul'a hizmet verecek. Bütün İstanbulluların hatta bütün Türkiyelilerin gelip göreceği bir mekan olacak inşallah. Burası tam bir yaşam alanı olacak. Bölgesel ürünlerin de sergileneceği mekanlarla, herkesin 'Benim yerim' diyebileceği bir mekan haline gelecek." diye konuştu.

Çelikbilek, kent ormanında yürüyüş yapılabileceğini, bisiklet kullanılabileceğini ifade ederek, "Kanuni Kent Ormanı için hedefimiz, en geç 1 yıl içerisinde burayı aşağıdaki baraj alanı ile birlikte tamamlayıp, İstanbulluların hizmetine sunmak." dedi.

- "Orman statüsünü değiştirmeyeceğiz"

Beton ağırlıklı çalışma yapamadıklarını kaydeden Çelikbilek, "Mutlaka kapalı alanlara ihtiyaç var. Kapalı alanları da ormanımız belirli bir proje dahilinde vermiştir. Onun ötesinde bizim yeni yeni alanlar açmaya şansımız yok. Tamamen ormanın bize göstermiş olduğu, çerçeve içerisinde bu alanları sağlıklı tutacağız, orman statüsünü değiştirmeyeceğiz.

İstanbullular eskiden bu yerleri bulmak için zorlanıyorlardı ama artık devlet bütün gücü ile İstanbul halkının daha rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için şehir ortamından kurtularak, nefes alabilmek için bu yerleri tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelikbilek, Kanal Riva Projesi'ne ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Projemiz çok özel bir projedir. Bizim yukarıdan başlayan Alemdağ'dan gelen bir deremiz var. Bu dere Riva Deresi'dir, aşağı yukarı 60 kilometreye yakın bir alan. Projeyi ilgili firmalarla etap etap kontrol ediyoruz. Bittikçe ilgililere teslim ediyoruz projeleri. Şu anda projemiz 1,5-2 yıl içerisinde bitecek. Çünkü bu proje suyla da ilgili bir proje aynı zamanda sadece ölçümü alınan, zaman içerisinde oluşabilecek su taşkınlarını önleyecek bir projedir. Onun için ciddi zaman alıyor. 'Su taşkınlarını nasıl önleyebiliriz ? Su taşkınlarını ormanın içerisine çekerek orada nasıl tutabiliriz?' gibi çok özel hesaplar yapıyorlar. 1,5-2 yıl içerisinde bu proje bitecek. Biz bu projeyi Devlet Su İşleri'ne (DSİ) teslim edeceğiz. DSİ de projenin imalatına başlayacak."