HABER

İstanbul'a "Kanuni Kent Ormanı" yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayanların kent merkezinde nefes alıp dinlenebilecekleri 7 ayrı parktan oluşacak Kanuni Kent Ormanı'nın ilk etabı açıldı - Yüksek noktalara inşa edilecek kuş gözlem kulelerinden kuş göçlerinin de izlenebileceği orman, 8 milyon metrekarelik park alanına kurulacak - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: - "Kanuni Kent Ormanı için hedefimiz, en geç 1 yıl içerisinde burayı aşağıdaki baraj alanı ile birlikte tamamlayıp, İstanbulluların hizmetine sunmak"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - İstanbul'da yaşayanların kent merkezinde nefes alabileceği 8 milyon metrekarelik park alanına kurulacak Kanuni Kent Ormanı'nın ilk etabı açıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanuni Kent Ormanı'nın yapılacağı alanın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi tarafından imzalanan protokolle belediyeye devredildiğini anlattı.

Çelikbilek, 8 milyon metrekarelik alanda, İstanbul'un "en büyük kent ormanı"nın içinde 7 ayrı park olacağını bildirerek, ilk alanın vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Beykoz Belediyesi'nin bölge ve çevresi için önemli ihtiyaç olan nikah salonunu da hizmete açtığını dile getiren Çelikbilek, "Burada restoranlar ve göletimiz var. Trafik noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Arkasından diğer yerler de yapılacak. Burası mesire alanı olarak İstanbul'a hizmet verecek. Bütün İstanbulluların hatta bütün Türkiyelilerin gelip göreceği bir mekan olacak inşallah. Burası tam bir yaşam alanı olacak. Bölgesel ürünlerin de sergileneceği mekanlarla, herkesin 'Benim yerim' diyebileceği bir mekan haline gelecek." diye konuştu.

Çelikbilek, kent ormanında yürüyüş yapılabileceğini, bisiklet kullanılabileceğini ifade ederek, "Kanuni Kent Ormanı için hedefimiz, en geç 1 yıl içerisinde burayı aşağıdaki baraj alanı ile birlikte tamamlayıp, İstanbulluların hizmetine sunmak." dedi.

- "Orman statüsünü değiştirmeyeceğiz"

Beton ağırlıklı çalışma yapamadıklarını kaydeden Çelikbilek, "Mutlaka kapalı alanlara ihtiyaç var. Kapalı alanları da ormanımız belirli bir proje dahilinde vermiştir. Onun ötesinde bizim yeni yeni alanlar açmaya şansımız yok. Tamamen ormanın bize göstermiş olduğu, çerçeve içerisinde bu alanları sağlıklı tutacağız, orman statüsünü değiştirmeyeceğiz.
İstanbullular eskiden bu yerleri bulmak için zorlanıyorlardı ama artık devlet bütün gücü ile İstanbul halkının daha rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için şehir ortamından kurtularak, nefes alabilmek için bu yerleri tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelikbilek, Kanal Riva Projesi'ne ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Projemiz çok özel bir projedir. Bizim yukarıdan başlayan Alemdağ'dan gelen bir deremiz var. Bu dere Riva Deresi'dir, aşağı yukarı 60 kilometreye yakın bir alan. Projeyi ilgili firmalarla etap etap kontrol ediyoruz. Bittikçe ilgililere teslim ediyoruz projeleri. Şu anda projemiz 1,5-2 yıl içerisinde bitecek. Çünkü bu proje suyla da ilgili bir proje aynı zamanda sadece ölçümü alınan, zaman içerisinde oluşabilecek su taşkınlarını önleyecek bir projedir. Onun için ciddi zaman alıyor. 'Su taşkınlarını nasıl önleyebiliriz ? Su taşkınlarını ormanın içerisine çekerek orada nasıl tutabiliriz?' gibi çok özel hesaplar yapıyorlar. 1,5-2 yıl içerisinde bu proje bitecek. Biz bu projeyi Devlet Su İşleri'ne (DSİ) teslim edeceğiz. DSİ de projenin imalatına başlayacak."

- Kanuni Kent Ormanı

Elmalı Gölü çevresinde "İstanbul en büyük park alanı" olarak tasarlanan Kanuni Kent Ormanı, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinden esintiler taşıyor. Nikah sarayı kurulan alanda, Anadolu'nun geleneksel kültür ögelerini yansıtan 81 ile özgü ürünlerin satıldığı bir yöresel pazar da kuruluyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen suni bir göletin bulunduğu kent ormanında, kutlamaların yapılacağı göl manzarasına sahip seyir köşkü de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kanuni Kent Ormanı, "Gülistan", "Lalezar", "Karanfil", "Sümbül", "Gelincik", "Menekşe" ve "Çiğdem" isimlerinin konulduğu 7 mesire alanından oluşacak ve ziyaretçilerine doğayla iç içe piknik, spor, dinlenme ve birçok aktiviteyi bir arada yapma olanağı sunacak. Çiçek isimlerini taşıyan mesire yerlerinde bu çiçeklere özel bahçeler düzenlenecek ve festivaller yapılacak.

Ormandaki yüksek noktalara inşa edilecek kuş gözlem kulelerinden ise göç sırasında kuşlar izlenebilecek. Ormanda kutlamaların yapılacağı alanının yanında da atlarla gezinti yapılabilecek binicilik alanı yer alacak.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Konyaaltı Sahili'nin güvenliği, emekli özel harekat polislerdeKonyaaltı Sahili'nin güvenliği, emekli özel harekat polislerde
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katlettiSon dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz Belediye Başkanı Kent Ormanı Yücel Çelikbilek

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

İlginizi Çekebilir

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.