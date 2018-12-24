HABER

İstanbul'a kar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:26 | Son Güncelleme

Kentte yarın sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor - Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kuvvetli yağmur görülecek.

Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar şehir merkezinde 4 dereceye, yüksek bölgelerde ise 0 dereceye kadar gerileyecek.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor.

Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

AKOM yönetiminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.

Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında bekliyor.

Vatandaşlar hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardıİstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'taDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akom istanbul kar

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.