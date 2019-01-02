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İstanbul'a kar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da perşembe gecesinden itibaren kar etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da perşembe gecesinden itibaren kar etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı. Uçar'ın verdiği bilgiye göre; yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yarın güney ve batı kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL'DA CUMAYA DİKKAT Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul'da aralıklarla görülecek karın hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü akşamdan cuma öğleye kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ahmet Uçar, Ankara'nın da perşembe günü akşam ve cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Ankara'da cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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