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İstanbul'a mermer ihracatı için geldi müzik piyasasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

İstanbul'a ilk olarak mermer ihracatı için gelen İranlı şarkıcı Aidaz, Türkçe olarak çıkaracağı "Aşk Kumarı" adlı ilk single parçasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor - Aidaz: - "Müzik, benim için her zaman bir tutkuydu ve hayatımın her alanında da vardı. Şarkı söylemeye nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Türkçe'yi sevdiğim için bu dille müzik hayatına başlamak istedim" - "Ana dilimden başka farklı bir dille söyleyeceğim için tabii ki biraz zor olacak ama şarkıları profesyonel olarak söylemek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - İranlı şarkıcı Aidaz, "Müzik benim için her zaman bir tutkuydu ve hayatımın her alanında da vardı. İlk olarak şarkı söylemeye nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Türkçe'yi sevdiğim için bu dille müzik hayatına başlamak istedim." dedi.

Müzik dünyasına henüz çocukluk yıllarında piyona çalarak adım atan İranlı şarkıcı, Türkçe olarak çıkaracağı "Aşk Kumarı" adlı ilk single parçasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İran'da elektrik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını İtalya'nın Milano şehrinde moda tasarımı üzerine yapan Aidaz, İran, İtalya ve Dubai'den sonra müzik çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

- "Müzik benim için bir tutku"

Aynı zamanda iş kadını olan genç şarkıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a ilk olarak mermer ihracatı için geldiğini ve bu işinin hala devam ettiğini söyledi.

Yüksek lisanstan sonra ilk olarak Kanada'da yaşamaya karar verdiğini fakat daha sonra Türkiye'de kaldığını anlatan Aidaz, Türkiye'de kendisini çok rahat hissettiğini, Türk insanını sıcak ve samimi bulduğunu dile getirdi.

- "Dünyada tanınır bir şarkıcı olmak istiyorum"

Aidaz, İstanbul'a yerleştikten sonra müziğin kendisi için daha farklı anlamlar barındırmaya başladığına işaret ederek, "Aslında benim için her zaman müzik bir tutkuydu ve hayatımın her alanında müzik vardı. Şarkı söylemeye nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Türkçeyi sevdiğim için bu dille müzik hayatına başlamak istedim. Elbette daha sonra bildiğim farklı dillerde de şarkılar söyleyeceğim." diye konuştu.

Ana dili yerine Türkçe şarkı seslendirmek adına birçok çalışma yaptığını anlatan Aidaz, şöyle devam etti:

"Herkes 'Türkçe şarkı nasıl söyleyeceksin?' diye soruyor. Bu işe gerçekten çok zamanımı veriyorum. Yeterince çalışıyorum, sürekli stüdyoda zaman geçiriyorum. Ana dilimden başka bir dille söyleyeceğim için tabii ki biraz zor olacak ama şarkıları profesyonel olarak söylemek istiyorum. Sadece Türkiye veya İran'da bir sanatçı olmak değil, dünyada tanınır bir şarkıcı olmak istiyorum. Büyük hedeflerim var. Bu anlamda kendi evimde bir stüdyo kurdum."

- "Grammy kazanacağıma eminim"

Aidaz, ABD müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip olan Grammy Ödülleri'nde bir gün dereceye girme hayali olduğunu söyleyerek, "Kazanacağıma eminim. Kısa bir süre içerisinde olmayacak ama başaracağıma inanıyorum. İnsanlar yapmak istediği şeyden vazgeçmediği ve çaba gösterdiği sürece her istediğini başarabilir. Bana göre 'olmaz' veya 'yapamam' gibi bir şey yok. Bunu hayatta kazandığım tecrübelerden yola çıkarak söylüyorum. Yeter ki insanlar başaracaklarına inanıp, hayallerinin peşinden koşsunlar." dedi.

"Aşk Kumarı" adlı single için yaklaşık 9 aydır hazırlık sürecinde olduğunu aktaran İranlı şarkıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vokal koçlarıyla çeşitli çalışmalar yaptım, şan dersleri aldım. Klip biraz farklı olduğu için onun üzerine de çalışmalar yaptık. Pop müzik alanında bu yıl bir albüm çıkarmak istiyorum. Türkiye'den de birçok sanatçıyı beğeniyorum. Farklı müzik tarzlarındaki sanatçılarla da ileride düet yapmayı düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İranlı şarkıcı Aidaz Müzik single

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