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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bazı sendikaların üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

SAHİM- SEN Genel Başkan Özlem Akarken yaptığı açıklamada, "ne ezen ne de ezilen, insanca, hakça bir düzen" temenni ederek, 1 Mayıs'ı kutladı.

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun ise kamu emekçilerinin problemlerini ve haklı taleplerini gündeme getirmek için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

Dursun, "Savunma ve güvenlik hizmeti sunan kurumlarda çalışan sivil memurların nimet, külfet dengesi gözetilerek, kurum personeline yapılacak özlük haklarının iyileştirilmesi göz ardı edilmemelidir." dedi.

HAK-SEM üyeleri ise Cumhuriyeti Anıtı'na çelenk bıraktı. Sendikanın genel başkanı Ayhan Çivi, yaptığı açıklamada 1977'de hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, "Ruhları şad olsun, çalışanların gününü kutluyoruz. Aile yardımlarının, emeklilikte de ödenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, HAK-SEN üyeleri ellerindeki boş cüzdanları göstererek anıt önünde yere attı. Sendika üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.

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