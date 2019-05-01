İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

SAHİM- SEN Genel Başkan Özlem Akarken yaptığı açıklamada, "ne ezen ne de ezilen, insanca, hakça bir düzen" temenni ederek, 1 Mayıs'ı kutladı.

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun ise kamu emekçilerinin problemlerini ve haklı taleplerini gündeme getirmek için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

Dursun, "Savunma ve güvenlik hizmeti sunan kurumlarda çalışan sivil memurların nimet, külfet dengesi gözetilerek, kurum personeline yapılacak özlük haklarının iyileştirilmesi göz ardı edilmemelidir." dedi.