İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Fatih Camisi avlusunda toplanan gruptakiler, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra ellerindeki, "Mülk Allah'ındır", "İnsan İçin Emeğinden Başkası Yoktur", "Adalet, Eşitlik, Özgürlük", "Kadın Özgürleşirse Toplum Özgürleşir", "Devletin Dini Adalet, Mezhebi Eşitlik, Meşrebi Özgürlüktür" yazılı dövizler ile Saraçhane parkına yürüyen grup, "Allah, Ekmek, Özgürlük" ve "Mülk Allah'ın, Emek İşçinin, Kahrolsun Küresel Kapitalizm" sloganları attı.

Burada grup adına konuşan Hadiye Yolcu, 2012 yılında başlattıkları "Fatih Camisi'nden 1 Mayıs alanlarına" etkinliğini bu yıl da devam ettirdiklerini belirtti.

Yolcu, "Antikapitalist Müslümanlar olarak, işçilerin, emekçilerin ve alın teri dökenlerin hakkını sömürenlere, kula kulluk edenlere, yiyip de doymayanlara, Harun gibi gelip Karunlaşanlara, iş cinayetlerine, çocuk taciz ve tecavüzlerine, kadın cinayetlerine, komşusu tokken aç yatanlara, 1 milyar insan aç yaşarken yünlü seccadelerde namaz kılıp lüks ve şatafatlı evlerde sefa sürenlere, özetle Kabe'si para olan tüm sömürgen düzen, sistem ve insana hayır diyebilmek için buradayız." ifadelerini kullandı.