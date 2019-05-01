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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Antikapitalist Müslümanlar grubu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi

İSTANBUL (AA) - Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Fatih Camisi avlusunda toplanan gruptakiler, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra ellerindeki, "Mülk Allah'ındır", "İnsan İçin Emeğinden Başkası Yoktur", "Adalet, Eşitlik, Özgürlük", "Kadın Özgürleşirse Toplum Özgürleşir", "Devletin Dini Adalet, Mezhebi Eşitlik, Meşrebi Özgürlüktür" yazılı dövizler ile Saraçhane parkına yürüyen grup, "Allah, Ekmek, Özgürlük" ve "Mülk Allah'ın, Emek İşçinin, Kahrolsun Küresel Kapitalizm" sloganları attı.

Burada grup adına konuşan Hadiye Yolcu, 2012 yılında başlattıkları "Fatih Camisi'nden 1 Mayıs alanlarına" etkinliğini bu yıl da devam ettirdiklerini belirtti.

Yolcu, "Antikapitalist Müslümanlar olarak, işçilerin, emekçilerin ve alın teri dökenlerin hakkını sömürenlere, kula kulluk edenlere, yiyip de doymayanlara, Harun gibi gelip Karunlaşanlara, iş cinayetlerine, çocuk taciz ve tecavüzlerine, kadın cinayetlerine, komşusu tokken aç yatanlara, 1 milyar insan aç yaşarken yünlü seccadelerde namaz kılıp lüks ve şatafatlı evlerde sefa sürenlere, özetle Kabe'si para olan tüm sömürgen düzen, sistem ve insana hayır diyebilmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Antikapitalist Müslümanlar olarak Allah'ın herkese yetecek mülkünün Allah'ın kulları arasında eşit şekilde paylaşılmasını istediklerini kaydeden Yolcu, "Paranın sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir kudret aracı olmamasını istiyoruz. İşçinin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gruptakiler, kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Antikapitalist Müslümanlar

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