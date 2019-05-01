İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Gümüşsuyu'ndan slogan atarak, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunan sendikacılar, anıta çelenk bıraktı.
Gruptakiler, daha sonra sloganlarla Kazancı Yokuşu'na geldi. Sendikacılar, buraya karanfil bırakıp, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kutlaması için Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye rahmet diledi.
Bu arada, Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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