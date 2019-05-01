İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen kutlama, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na girişi tamamlandı. Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi.

Marmara Forum'un önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan DİSK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilci ile üyeleri, iki arama noktasından geçtikten sonra kortej oluşturdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kortejin önünden yürüdü.

Pankartlar açarak, sloganlar atıp şarkı ve marşlar söyleyen katılımcılar, Bakırköy Halk Pazarı'na geldi.

Öte yandan, KESK ve HDP öncülüğünde İncirli Caddesi'de toplanan gruplar da kortej oluşturarak mitingin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçti. Korteje, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de eşlik etti.