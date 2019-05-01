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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde İstanbul'da düzenlenen kutlama, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı - DİSK, KESK, HDP, CHP ve diğer sivil toplum kuruluşları kortejler eşliğinde alana girdi - Şanlıurfa'ya 1 Mayıs kutlamalarına giderken kazada hayatını kaybeden Hak-İş'e bağlı işçiler için başsağlığı mesajı okundu

İSTANBUL (AA) - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen kutlama, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na girişi tamamlandı. Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi.

Marmara Forum'un önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan DİSK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilci ile üyeleri, iki arama noktasından geçtikten sonra kortej oluşturdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kortejin önünden yürüdü.

Pankartlar açarak, sloganlar atıp şarkı ve marşlar söyleyen katılımcılar, Bakırköy Halk Pazarı'na geldi.

Öte yandan, KESK ve HDP öncülüğünde İncirli Caddesi'de toplanan gruplar da kortej oluşturarak mitingin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçti. Korteje, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de eşlik etti.

- Şanlıurfa'da hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

Diğer taraftan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasından dolayı DİSK kutlamada değişiklik yaptı.

Hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı okunurken etkinlik programında değişiklik yapıldı. Etkinlikten konser programının çıkarıldığı bazı grupların marşlar seslendireceği bildirildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve "1 Mayıs Bileşenleri" tarafından düzenlenen kutlamaların yapılacağı alanın toplanma noktalarından İncirli'deki metrobüs durağında, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçirildi.

Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "İş, adalet ve özgürlük için 1 Mayıs" ve "Memleket isteriz iş, adalet, özgürlük olsun" yazan dev platform kuruldu.

Miting, EYT, KHK'lar ile işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, zorunlu BES uygulamasına dikkati çeken temayla düzenleniyor.

Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu.

Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu.

Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ın da konuşma yapması bekleniyor.

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