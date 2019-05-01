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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs dolayısıyla bazı gruplar yasa dışı şekilde toplanarak Taksim Meydanı'na çıkmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen meydana gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan kişilere müdahale edildi.

Beşiktaş'ta 55, Beyoğlu'nda 35, Şişli'de 40, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de 3 olmak üzere 137 kişi gözaltına alındı.

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