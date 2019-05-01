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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı çevresi ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar, araç trafiğine ve yaya geçişine açıldı

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı çevresi ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar, araç trafiğine ve yaya geçişine açıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, demir bariyerlerle çevrilerek kapatılmıştı.

Bu cadde ve sokaklar, kutlamaların ardından tekrar araç trafiğine ve yaya geçişine açıldı.

Kutlamalar kapsamında kapatılan Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler Hattında da hizmet verilmeye başlandı.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresindeki demir bariyerler ise henüz kaldırılmadı.

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1 Mayıs Taksim trafik ulaşıma açıldı

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