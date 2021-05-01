İstanbul’da 1 Mayıs Anma Törenlerinde 200'ün Üzerinde Gözaltı

Corona virüsü pandemisine karşı önlem olarak uygulamaya sokulan “tam kapanma” süreci devam ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim Meydanı’nda kutlama girişiminde bulunanlara polis müdahale etti. 212 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da da kent merkezinde düzenlenen izinsiz gösterilere de polis müdahale etti.

Anma töreni düzenlemek için daha önceden izin alan bazı sendika ve diğer kurumların üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelirken, meydana farklı noktalardan giriş yapmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların Mecidiyeköy, Tarlabaşı ve Beşiktaş dahil çeşitli noktalarda gerçekleştiği belirtiliyor.

Başkent Ankara’da ise Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Ankara Şehir Hastanesi'nin önünde Corona virüsü salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanlarına destek olma çağrısıyla kutladı. Kent merkezinde düzenlenen diğer gösteriler ise izinsiz olduğu gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Diğer taraftan, Taksim Meydanı’na izinli olarak girenler arasında olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın-İş Sendikası’nın (DİSK-Basın İş) Twitter hesabından yapılan açıklamada, anma alanındaki gazetecilerin polis tarafından engellendiği ileri sürüldü. Mesajda, “1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in “Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz” itirazı üzerine polisler “Genelge talimatı var” dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!” denildi.