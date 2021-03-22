İstanbul’da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de bir depodan yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerindeki 7 bin 500 adet yeni nesil ateş ölçer cihazı çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 17 Mart’ta ilçeye bağlı Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depodan gece saatlerinde kamyona yüklenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 7 bin 500 adet yeni nesil temassız ateş ölçer cihazının çalındığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı inceleme başlatarak, işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlıkların ateş ölçer cihazlarını bir kamyonete yükleyip götürdüklerini belirledi.

Failleri, olayda kullanılan kamyonun plakası ele verdi

Polis, ilk olarak izlenen 90 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kamyonun plakasını tespit etti. Hırsızların kullandığı kamyonun bir nakliyat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Plakadan kamyon sahibi Y.A.’nın adresine ulaşan emniyet güçleri, zanlıyı Bağcılar’da yakalayarak gözaltına aldı. Kamyon sahibi Y.A., emniyette sorguya alındı. Nakliyeci Y.A., N.Ö. adlı kişi vasıtasıyla tanıdığı E.Z.’nin, bu işi kendisine nakliye işi olarak söylediğini, kendisinin de kabul ederek depoda bulunan malzemeleri Bağcılar ilçesinde bulunan N.Ö.’ye ait kömürlüğe bıraktıklarını ifade etti.