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İstanbul’da 1 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul’un birçok ilçesinde hırsızlık yaparak yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan hırsızlık şebekesi, polis tarafından çökertildi.

İstanbul’da 1 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesine operasyon

İstanbul’un birçok ilçesinde hırsızlık yaparak yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan hırsızlık şebekesi, polis tarafından çökertildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Maskeli ve eldivenli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
Asayiş Şube ekipleri, İstanbul’da çeşitli ilçelerinde 49 ayrı ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı incelemelerde 11 şüphelinin grup halinde hareket ettiklerini maske eldiven ve silahla olay yerlerine çalıntı otomobil, plakayla geldiklerini tespit etti. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar’da toplamda 22 adrese giren polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev aramalarında 5 adet silah, 150 adet mermi, kılıç, 8 bin 100 dolar para, çek, senet, tapu çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen hırsızlık çetesinin lideri İsmail K. (19)’un ve diğer çete üyelerinin çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemelerde girdikleri iş yerlerinden çelik kasa, elektronik eşya evlerden ise ziynet eşyası, cep telefonu ve diz üstü bilgisayar, nakit para çaldıkları belirlenen şüphelilerin toplamda 1 milyon TL değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 1 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesine operasyon

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