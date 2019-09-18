İSTANBUL'DA 1 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan'te, kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen imalathaneye yönelik operasyonda 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü imalatında kullanılan düzenek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Eyüpsultan'da çeşitli iş kollarıyla ilgili atölye ve imalathanelerin bulunduğu bir iş merkezinde kaçak nargile tütünü imal edilen bir iş yeri olduğu belirlendi. Operasyon başlatan KOM Şube ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü yapımında kullanılan düzeneğe el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

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- Operasyon

- İmalathane

- Gözaltına alınan kişi

- Genel ve detaylar

