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İstanbul’da 10 bin kitaplı millet kıraathanesi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul’un merkezinde yer alan Kağıthane’de her yaştan vatandaş için Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi 27 Ocak Pazartesi günü hizmete girecek.Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Mahallesi’ne inşa edilen Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi, toplam 10 bin kitap kapasitesiyle İstanbul’un sayılı kültürel mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un merkezinde yer alan Kağıthane’de her yaştan vatandaş için Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi 27 Ocak Pazartesi günü hizmete girecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Mahallesi’ne inşa edilen Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi, toplam 10 bin kitap kapasitesiyle İstanbul’un sayılı kültürel mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Kıraathane; kütüphanesinde bulunan binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındıracak. Her yaştan vatandaşın faydalanacağı sosyal projede kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca kıraathanede ücretsiz internet ve ikramlar da olacak.

Çocuklara özel kütüphane
Kağıthane Belediyesi Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ile aynı fiziki alan içinde okul öncesi ve ilkokul çağı çocukları için özel kütüphane de oluşturuldu. Çocuk kütüphanesinde macera, hikaye, eğlence, bilgi ve bilim dolu tam 3 bin kitap, çeşitli oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Çocuklar burada ayrıca akıllı tahta desteğiyle ders çalışabilecek ve tematik kitap okuma bölümlerinde hayal dünyalarını geliştirebilecekler. Okul öncesi çağı çocuklar için de kütüphane; boyama kitapları, akıl oyunları ve eğlenceli aktiviteleri içinde barındırıyor. Ailece kitap okunabilmesi için ayrılan bölümlerde, tüm aile bir arada kitap okuyarak çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecek.

Kağıthane’de vaatler bir bir hayata geçiyor
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yerel seçimler öncesi vatandaşa sözünü verdiği projelerinden olan Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi 27 Ocak Pazartesi günü hizmete girecek. Başkan Öztekin alandaki son hazırlıkları yerinde inceledi. Günde 50 binden fazla insanın güzergahı konumundaki bir yere kültürel anlamda yeni bir mekan kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Öztekin, projenin sadece Kağıthane’nin değil, tüm İstanbul’un kazanımı olduğunu söyledi.

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