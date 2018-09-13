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İstanbul'da 10 ilçeye sel uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ, İstanbul'da 10 ilçe için sel uyarısı yaptı.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - METEOROLOJİ, İstanbul'da 10 ilçe için sel uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son tahminlere göre İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

İBB ALARMA GEÇTİ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "İstanbul'da beklenen şiddetli yağış öncesi alarma geçen ekipler ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, 1670 araç ve iş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak" ifadeleri yer aldı.

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