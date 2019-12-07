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İstanbul’da ’10 Numara Yağ’ operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Bağcılar’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 26 bin litre “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi kapsamında 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenledi. Bir tır parkına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen toplam 26 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 1 akaryakıt tankerine ise el konuldu.
Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler Oktay P. (36) ve Tokaş E. (46) hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyona ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kaçak akaryakıtların bidonların içerisine konulduğu görülüyor.

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