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İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Polis ekipleri İstanbul’da "10 numara" yağ operasyonu düzenledi.

Polis ekipleri İstanbul’da "10 numara" yağ operasyonu düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre “10 numara” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ve 1 adet kamyonet ele geçirilirken, 6 şahıs da gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 ile 28 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Esenyurt, Ataşehir ve Büyükçekmece’de akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda, plastik tankların ve 1 kamyonetin içerisine saklanmış piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre “10 numara” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ve 1 adet kamyonet ele geçirildi. Yakalanan O.P., M.B.Ç., H.Ö., A.Ç,R.A. ve T.A. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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