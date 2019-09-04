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İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ OPERASYONU" KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  8 günde 4 ilçede 20 ton 700 litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 8 günde 4 ilçede 20 ton 700 litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis ekipleri bazı ilçelerde 10 numara yağ olarak bilenen kaçak akaryakıt satışı yapan adresleri belirledi. Polis ekipleri 21-29 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Esenyurt, Ataşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan plastik tanklarda ve bir kamyonetin içerisine satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre '10 Numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği kamyonete el koydu.
Operasyon kapsamında O.P., M.B.Ç., H.Ö., A.Ç., R.A. ve T.A. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçundan adli işlem yapıldı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin baskına gitmesi
-Ekiplerin şüpheli bir kişinin üstünü araması
-Polis ekiplerinin araması
-Yakıt tanklarından görüntü
-Genel ve detaylar

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