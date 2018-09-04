İstanbul Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, 20-23 Eylül'de İstanbul'da 10. Trabzon Günleri düzenleneceğini belirterek, Trabzon'a yakışır bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Şatıroğlu, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleriyle Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Suavi Kaptan Lokali'nde düzenlediği basın toplantısında, herkesi 20-23 Eylül'de İstanbul Yenikapı'daki miting alanında gerçekleştirilecek "10. Trabzon Günleri"ne davet etti.

Yaklaşık üç ay önce göreve seçilen yönetimin halisane duygularla çalıştığını ifade eden Şatıroğlu, "Trabzon Günleri'ni bir düğün olarak adlandırıyoruz ve bu düğünü kentin tüm paydaşlarıyla yapmayı istiyoruz. İyi şeyler yapma adına heyecanlıyız. Trabzon'a yakışır bir etkinlik yapacağız. Bizim bütün derdimiz insanımıza Trabzon'u tanıtmak." dedi.

Şatıroğlu, alanda iki çadır kurulacağını aktararak, birinde kültürel değerlerin tanıtılacağını, diğerinde ise etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.

10. Trabzon Günleri'nin açılış töreninin 20 Eylül'de saat 19.00'da yapılacağını belirten Şatıroğlu, tarihi eserlerin sergileneceği geçici müze ile örnek fındık bahçesi de oluşturulacağını vurguladı.

Şatıroğlu, İstanbul'da üç yıl içinde Trabzon'la ilgili kültür merkezi kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

